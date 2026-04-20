4月8日、横浜市みなとみらいにて、ネットフリックスで配信予定の新しいドラマが撮影されていた。【写真】ネトフリドラマ撮影に参加した吉高と、白スーツが際立つ15年ぶり共演の俳優「髪形をショートカットにした吉高由里子さんがいました。以前よりも若返ったような雰囲気で、長袖Tシャツの上にオーバーオールを着て、終始楽しそうに笑顔を見せており、“吉高さんらしさ”が全開でした」（居合わせた男性）ドラマに主演する吉