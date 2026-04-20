4月8日、横浜市みなとみらいにて、ネットフリックスで配信予定の新しいドラマが撮影されていた。

【写真】ネトフリドラマ撮影に参加した吉高と、白スーツが際立つ15年ぶり共演の俳優

「髪形をショートカットにした吉高由里子さんがいました。以前よりも若返ったような雰囲気で、長袖Tシャツの上にオーバーオールを着て、終始楽しそうに笑顔を見せており、“吉高さんらしさ”が全開でした」（居合わせた男性）

ドラマに主演する吉高は、今回がネットフリックスのオリジナルドラマに初めての出演となる。

「主人公の1人は倦怠期を経て離婚を決意した夫婦の妻で吉高さんが演じます。もう1人の主人公である夫役はムロツヨシさんが務めており、内容はロマンチックコメディーとのこと。2人の共演は、2023年に放送されたテレビ朝日系のドラマ『星降る夜に』以来ですが、夫婦役での共演は初めてです」（ワイドショースタッフ）

ドラマの制作にあたって吉高は、

《ムロさんと一緒にNetflixの世界に初めて飛び込みます。恐ろしいような心強いようなメンバーですが、この作品がどう伝わっていくのか、どんな期間になるのか、そわそわワクワクしています》

とコメント。ムロも吉高と共演することについて、

《横を見れば、吉高由里子がいる。毎日笑わせることができるのか？毎日ギクシャクしてしまうのか？（中略）吉高由里子を邪魔をまじえてお支えしたい。期待して待っていてください》

と意気込む。

吉高と15年ぶりに共演する女優

みなとみらいでの撮影は夕方から深夜にかけて行われ、照明や音響といった大がかりなセットが組まれていたようだ。

「今回のドラマはネットフリックスも力を入れている作品です。特にこの日のシーンは、劇中に登場する“超人気ロックバンド”の大規模なライブシーンで、第1話の幕開けを飾る重要な撮影でした」（ドラマ制作会社関係者）

この日の撮影にムロは不在だったようだが、吉高と同じくネットフリックスに初“参戦”した俳優の姿もあった。

「香里奈さんが白いスーツ姿でライブのスタッフのような演技をしていました。カメラが回っていないところでは、吉高さんとハイタッチをしていたりしたので、仲がいいんだなと思いました」（前出・居合わせた男性）

吉高と香里奈の共演は、2011年に月9ドラマ『私が恋愛できない理由』（フジテレビ系）から約15年ぶり。久々とは思えないほど、終始笑顔が絶えない様子だったという。

勢いを増すネットフリックスへの“進出”で、女優としての幅をさらに広げる吉高の新たな一面に注目が集まる。