熊本地震では、大分県内で住宅のほか、道路などにも大きな被害が出ました。地震を教訓にした対策は、この10年でどのように変化したのか。自治体などの取り組みを取材しました。 【写真を見る】道路の耐震化と「無縁墓」問題変わりゆく避難所「ペット同行避難」熊本地震10年 高速道路で災害対応力強化へ 2016年4月16日、地震により大きな被害を受けた大分自動車道。大規模な山崩れが発生し、大量の土砂が道路をふさぎました