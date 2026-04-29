Image: 合同会社ＬＳＡ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。望遠レンズを持ち出すかどうか出発前に毎回迷う。このジレンマは、機材が好きな人ほど深く刺さる感覚だと思います。荷物を絞るたびに何かを諦め、そして現地で後悔する--この繰り返しから抜け出したい。「PN5」はそんな撮影者の切実な願いに軽さと収納力の両面から応えるカメラバッグです。カメラを付けたまま