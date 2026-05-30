【シンガポール＝山口真史、池田慶太】アジア安全保障会議に出席中の小泉防衛相は３０日、米国のヘグセス国防長官とシンガポールで会談した。小泉氏は日本の防衛力強化の取り組みについて改めて説明し、ヘグセス氏は支持した。両氏は、ミサイルの共同開発・生産の加速や、日米とオーストラリアの３か国でミサイル防衛に向けた情報共有を進めることで一致した。両氏の対面での会談は今回が４回目。ヘグセス氏の同会議での演説後