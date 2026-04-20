あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！今回のテーマは・・・＜２０代〜７０代に聞いた、好きな回転寿司のネタトップ９＞１位マグロ(赤身)２位サーモン３位中トロ４位大トロ５位いか６位ホタテ７位エビ８位たまご９位いくら ＜視聴者プレゼント＞秋山商店のギフトボックスー海ー（うみ）をプレゼント！