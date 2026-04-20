オズワルドの伊藤俊介が１８日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、昨年１１月に破局を発表した蛙亭のイワクラに言及した。この日は伊藤のことを本当に嫌いな１人を当てる「マジギライ１／５」を放送。その中の１人が「オールナイトフジコ」に出演していた上杉真央だった。上杉は、オールナイトフジコの打ち上げで、伊藤が他のメンバーに「オレの秘密も教えるからお前の秘密も教えろよ」などと言ったことを暴露。スタジオがどよ