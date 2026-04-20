オズワルドの伊藤俊介が１８日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、昨年１１月に破局を発表した蛙亭のイワクラに言及した。

この日は伊藤のことを本当に嫌いな１人を当てる「マジギライ１／５」を放送。その中の１人が「オールナイトフジコ」に出演していた上杉真央だった。

上杉は、オールナイトフジコの打ち上げで、伊藤が他のメンバーに「オレの秘密も教えるからお前の秘密も教えろよ」などと言ったことを暴露。スタジオがどよめき、伊藤は「言い方！」「ゴシップ交換しようよぐらいの感じ！」と釈明した。

これにおぎやはぎは「伊藤の秘密、教えて上げてよ」などと言い、伊藤は「オレの秘密…」と言った後「そのとき言ったのじゃなくていいですか？」と急にトーンダウン。するとすかさず上杉が「その時の秘密、『４月にオレ、結婚する』らしいぞ」と暴露し、スタジオは騒然となった。

「ええ！」「別れちゃってるじゃん」「結婚する予定だったんだ」などの声が渦巻く中、伊藤は「結婚する予定だったよ！」と絶叫。劇団ひとりは「去年の話だよね？３月。すぐだったんだ」と驚いていた。