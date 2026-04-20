りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の運命が大きく動き出すNHK連続テレビ小説『風、薫る』第4週がスタート。4月20日放送の第16話で、ついに物語の支柱となる「トレインドナース」というワードが捨松（多部未華子）の口から飛び出した。 参考：多部未華子「新鮮な気持ちのほうが大きい」“朝ドラ経験者”としての『風、薫る』への想い 鹿鳴館の婦人慈善会が主催する炊き出しに参加することになった直美。