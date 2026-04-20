東京・町田市の路上で、「スカウトなんですけど」と女性に声をかけつきまとったとして、29歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、日高誠二容疑者は今月16日、町田市の路上で「スカウトなんですけど」などと女性に声をかけ、40メートルほどつきまとってスカウト行為をした疑いがもたれています。新宿・歌舞伎町や町田市の繁華街などでは、性風俗店へのスカウト行為が横行し、苦情が多数寄せられていたため、警視庁が警戒を強