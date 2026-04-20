台風4号(シンラコウ)は、今日20日午前9時に南鳥島近海で温帯低気圧に変わりました。台風4号温帯低気圧に変わりました台風4号は、4月10日(金)午前3時にトラック諸島近海で発生し、高い海面水温を北上しながら急速に発達しました。12日(日)午前3時には今年初めて「非常に強い」勢力となり、12日(日)午後9時には「大型」で「猛烈な」勢力に発達しました。4月までに「大型」で「猛烈な」勢力になったのは、21世紀に入ってから初めて