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ボストン・セルティックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 日付：2026年4月20日（月） 開催地：TDガーデン（Boston） 最終スコア：ボストン・セルティックス 123 - 91 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのボストン・セルティックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックス