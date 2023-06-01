青森・八戸市の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。19日午後4時半ごろ、八戸市柏崎で「住宅から煙が出ている」と通報がありました。この火事で住人の男性（64）が救急搬送され、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。男性の娘（32）と連絡が取れていないことから、警察は見つかった遺体が娘とみて身元の確認を進めています。