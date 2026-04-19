日本ハムの新庄剛志監督（54）が19日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。睡眠時間やサインについて語った。パーソナリティーの木村拓哉から「今現在でも12時間以上寝てるって聞いたんけど、本当?」と睡眠時間について話題を振られ、「あるね」と即答。「もう目が疲れて。12時間、トイレなしよ」と明かした。また、「最近、無呼吸症候群が凄くて。寝てる間に息が止まる」ことも