3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEが18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、スタジアム運営会社が招待した契約企業関係者や招待客がスイートルーム内で騒ぎ、公演を妨げたとして、同社は19日、謝罪する文面をスタジアムの公式サイトに掲載した。運営会社のジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は「MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(スイートルーム)内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企