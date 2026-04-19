２４年８月にアイドルグループ「エラバレシ」を卒業し、現在は大食いタレントとして活動する“もえあず”こと、もえのあずきが、仲良しアイドルとのお揃いコーデを披露した。１８日にインスタグラムで「今月もコストコで買い出し！！みいがトレーナーいっしょに着てくれたよえむちゃんず全員このトレーナー買ってくれたの優しすぎる今回もみいのママがいっぱいおすそわけしてくれはった」とつづり、数十貫入ったサーモンの