日本人の2人に1人ががんになる時代。厚生労働省によると、がん患者のおよそ3人に1人は20〜60代で発症しており、多くの人が仕事を続けながら通院・治療を行っている。【写真】抗がん剤の影響で「目も開けられないほどに」全身にできた発疹がんの闘病は、もはや特別なものではなく、日常と地続きの出来事だ。動画配信を開始したきっかけは薬の副作用ステージ4と診断された29歳の女性・ユーザーネーム「サイタマ」さんが動画配