韓国の住宅街にあるレストランで、爆発が起きる瞬間がカメラに捉えられた。爆発の直前、清掃員が店の前を通っており、巻き込まれる寸前だった。爆発により50m離れた住宅やアパートの窓ガラスが割れ、近隣住民16人がけがをしているという。住宅街のレストランで起きた大爆発韓国の住宅街にあるレストランで13日、人々が眠る午前4時頃にカメラが捉えたのは大爆発の瞬間だ。別のカメラを見ると、ゴミの回収にきた清掃員が通り過ぎた直