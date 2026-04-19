「ちいさいハイラックス」実車公開！2026年3月25日から4月5日にかけてタイ・バンコクで開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」のトヨタブースには「ランドクルーザーFJ」や「イノーバ ゼニックス」などと並んで、コンパクトピックアップトラック「ハイラックス チャンプ」の実車が展示されました。「ハイラックス」は1968年3月にデビューした58年の歴史を持つピックアップトラックです。世界180以