ご当地ラーメンといえば、札幌ラーメンや喜多方ラーメンなど各地に存在する。中でも、地域と味の結びつきが強いもののひとつが、福岡のとんこつラーメンだろう。事実、福岡のラーメン店や中華店の多くでは、メニューに「醤油ラーメン」や「味噌ラーメン」ではなく「ラーメン」とだけ書かれており、それを注文すればとんこつラーメンが出てくる。それほどまでに、とんこつのほぼ一強である福岡の地に、味噌ラーメンでチャレンジを続