ニオイが強い犬種5選 犬はアポクリン腺という汗腺が全身に分布しており、そこから分泌されるベタついた汗が皮脂と混ざり、酸化して雑菌が繁殖することでニオイが発生します。 そのため、犬は基本的に体臭がありますが、犬種ごとの皮脂の分泌量や被毛の構造などの身体的特徴も犬のニオイの強さに大きく影響します。ここでは、ニオイが強いとされる5犬種をご紹介します。 1.パグ パグはもともと皮脂の分泌が多めです