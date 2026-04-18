4月18日、中山競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1200m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、クアロアランチ（牝3・美浦・西田雄一郎）が勝利した。1/2馬身差の2着にエコロセレナ（牝3・美浦・斎藤誠）、3着に2番人気のアドミ（牝3・美浦・中川公成）が入った。勝ちタイムは1:12.1（良）。【阪神6R】8番人気の伏兵ロイスターがデビュー2連勝単勝1.4倍の支持C.ルメール騎乗の1番人気、クアロアランチが断然の支持に応えた。道中