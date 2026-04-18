◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）西武・佐藤太陽選手が出場選手登録を抹消された。「８番・二塁」で先発出場した１６日・オリックス戦（京セラＤ）の７回２死一塁での第３打席で三ゴロを放ち、一塁にヘッドスライディングした際に左肩を負傷した模様。プロ２年目の今季は２軍スタートも、腰痛で離脱した外崎に代わって１１日に１軍に昇格。１５日の同戦では、プロ１号となるソロ本塁打を放って