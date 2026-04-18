【SAUNANCHU〜ととのいの裏方たち〜】公認会計士の肩書を持ち、数字と向き合い続けた男がいる。2度の世界一周を経て、タイ・バンコクの一角に立てた「TotonoiSauna&Onsen」。山本真輝代表が異国の地から届けるのは、数字では決して測れない?ととのい?の熱だった。熱が、街に満ちていた。常夏のタイ・バンコク。空気は湿気を帯び、肌にまとわりつくように重い。スクンビットの路地を縫うように走るバイクの排気音。屋台か