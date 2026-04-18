【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】山崎天の異色コーデ ジャケットに重ね着◆山崎天、ジャケットコルセット重ね着 異色コーデ山崎は、ジャケットにデニムのコルセットを重ねた個性的なコーディネートをクールに着