動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月5日〜4月12日）を発表。映画以外の番組部門では、4月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『九条の大罪』が2週連続1位を獲得した。前週は日本だけだったTOP10入りが、香港と台湾にも広がり、グローバルTOP10（非英語シリーズ）の4位に浮上した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル原作は『闇金ウシジマくん』の真鍋昌平によ