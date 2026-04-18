カシオ計算機は4月17日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」の「BABY-G＋PLUS」シリーズ新製品として、パステルカラーを揃えた秒針付き3針アナログモデル「BGA-15K」4モデルを発売した。価格は各12,100円。BGA-15K キービジュアル「BGA-15K」は、手首に着けるウオッチとしてだけでなく、専用ホルダーにセンターケースをセットすることでチャームとしても使用できる2WAYスタイルを採用した。付属のシリコーン製専用ホルダーはつるん