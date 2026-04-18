ことし9月開催のアジア大会のメイン会場となる、名古屋の瑞穂公園陸上競技場の完成式典が18日に行われました。 【写真を見る】“アジア大会のメイン会場” 名古屋市瑞穂公園陸上競技場の完成記念式典 元グランパスの“ピクシー”ことストイコビッチ氏も完成祝う 18日式典が行われた、名古屋市瑞穂公園陸上競技場では、名古屋市の広沢市長やかつて名古屋グランパスで活躍したドラガン・ストイコビッチさんなど、アスリ}