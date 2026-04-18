キタンクラブより、「ムーミン きりかぶの時計」が、2026年4月24日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞ムーミン きりかぶの時計をチェック！（写真11点）「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ