今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！4月16日（木）の放送を振り返りながら、現場潜入取材で見た様子を交えながら、1次審査に挑む29名の中からB・C・Dグループを紹介。あなたの“推し”を見つけて！前回紹介した一次審査【Aグループ5名】もチェック！【動画】EBiDAN新グループオーディション一