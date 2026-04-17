海上自衛隊の護衛艦「いかづち」海上自衛隊の護衛艦「いかづち」が17日、台湾海峡を航行したことが分かった。昨年10月の高市政権発足後、海自艦の台湾海峡航行が明らかになるのは初めて。複数の日中関係筋が明らかにした。中国外務省の郭嘉昆副報道局長は記者会見で「意図的な挑発」だと断固反対を表明し、日本側に強く抗議したと述べた。日中関係は首相の台湾有事を巡る国会答弁をきっかけに悪化しており、緊張が一層高まる可能