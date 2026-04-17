愛知県名古屋市のイベントで特設ステージのモニターが倒れ、3人が下敷きになる事故がありました。愛知県名古屋市のイベント会場で女性たちが中国舞踊を披露している最中、突然、後方のモニターが倒れました。気づいた一部の女性たちは逃げることができましたが、中には下敷きになってしまった人もいて、すぐさまスタッフや観客が駆け寄り、あたりは騒然としました。事故の目撃者「肩の下まで3人挟まれて、助けに行きましたよ。みん