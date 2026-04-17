ＮＴＴは１７日、千葉県白井市に国内最大級のデータセンター（ＤＣ）を整備すると発表した。ＤＣの規模を示す受電容量は一般家庭５万世帯分に相当する２００メガ・ワットに上る。完成したＤＣは米国の大手ＩＴ企業などに貸し出し、主に生成ＡＩ（人工知能）サービスの開発・提供拠点として利用される見通しだ。ＮＴＴは現在、東京電力と共同で白井市内に５０メガ・ワットのＤＣを建設中で、２０２７年４月の稼働開始を見込んで