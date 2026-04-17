京都・南丹市で安達結希さん（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親が、逮捕前の任意の調べに対して「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。京都・南丹警察署前からFNN・西中蓮アナウンサーが中継でお伝えします。17日は安達容疑者宅から車が押収されるなど、全容解明に向けた捜査が進められています。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は息子で小学生の結希さん