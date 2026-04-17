バンダイスピリッツ 魂ネイションズ公式Xアカウント(@t_features)は、4月17日、ウルトラマンシリーズ60周年を記念して、「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」の商品化を決定したことを発表した。ウルトラマンシリーズ60周年ついにハヤタ隊員がアクションフィギュアになってやってくる――「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」商品化決定！続報をお待ちください。※画像は作品中のものです。#ウルトラマン60周年 #ウルトラアーツ10周年#ウルトラ