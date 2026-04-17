アフリカを歴訪中のローマ教皇レオ14世が演説で、「世界は一握りの暴君によって荒廃が進んでいる」と述べた。対立が鮮明化しているアメリカのトランプ大統領を念頭にしているとみられる。ローマ教皇レオ14世は16日、カメルーンで行われた平和集会で演説し、「世界は一握りの暴君によって荒廃が進んでいる」と述べ、「平和とは隣人を受け入れることで得られるものだ」と訴えた。教皇はまた、「戦争を操る者たちは、破壊は一瞬で成し