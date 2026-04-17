昨年９月に発見された「パンスターズ彗星（すいせい）」が各地で観測されている。１７日早朝、富士山を望む静岡県富士宮市の田貫湖畔では、薄明の空でうっすらと緑色に光る彗星を撮影する天文ファンの姿がみられた。国立天文台によると、パンスターズ彗星は、米ハワイ州・マウイ島にある「パンスターズ２望遠鏡」による観測で見つかった。太陽系に接近したのは１８万年ぶりで、今後は徐々に離れ、二度と戻らないとされる。日