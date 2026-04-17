親が育てられない子どもを預かる、いわゆる「赤ちゃんポスト」を北海道当別町で運営している女性が、４月末で施設を閉鎖することが分かりました。当別町の坂本志麻さんは、いわゆる「赤ちゃんポスト」を２０２２年５月から自宅で運営し、およそ４年間で道内外から少なくとも６人の乳幼児を受け入れたということです。赤ちゃんポストには医師や看護師が常駐していなかったことなどから、道はこれまで運営の自粛や中止を求めていまし