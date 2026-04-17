岐阜県白川町出身で、運輸大臣などを務めた元衆議院議員の藤井孝男さんが亡くなりました。83歳でした。藤井さんは、1981年の参院補選で自民党から出馬して初当選し、橋本内閣では運輸大臣を務めるなど、参院議員を4期、衆院議員を5期務めました。2003年には、自民党総裁選で小泉元総理と争い敗れていました。その2年後には郵政民営化に反対し離党したあと、2度の復党を経て、2017年の衆院選比例東海ブロックで落選し、政界