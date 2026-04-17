◆ヒルトン京都の春アフタヌーンティー。チェリーやメロン、マンゴーなどフルーツのカラフルな色合いに気分が上がる！ヒルトン京都のロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」にて、2026年6月19日（金）までの期間限定で、春から初夏へと季節が移ろうひとときを演出する「スプリングアフタヌーンティー」を開催。春〜初夏に旬を迎えるフルーツの軽やかな酸味と透明感ある甘みを主役に、この季節ならではの“生