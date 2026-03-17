《昨年『劇映画孤独のグルメ』の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します》こうコメントしたのは松重豊（63）。主演ドラマ『孤独のグルメ』（テレビ東京）シリーズ11作目が4月クールに放送されることとなり、冒頭のように“アンチコメント”を発表した。テレ東を代表する人気ドラマにもかかわらず、松重は“後ろ向き”な態度であることもたびたび話題になる本作。2月下旬