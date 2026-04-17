16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と辻発彦氏が、ヤクルトの守護神・キハダについて言及した。キハダは16日のDeNA戦、2−0の9回に登板すると、走者を出しながらも無失点に抑え、今季7セーブ目をマークした。キハダは投球の94％がストレートという力でねじ伏せるクローザー。平石氏は「まっすぐの割合が90％超えているんですよ。すごいことですよ」と驚けば、番組MCの野村弘樹氏