世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 2026年3月に発表・発売された5Gスマートフォンは11機種。内訳はファーウェイ 3機種、HONOR 1機種、OPPO 2機種（OnePlus含む）、vivo 5機種。 HONORとOPPOが折りたたみスマートフォンを一新。HONORは世界最薄を更新、OPPOはカメラやUIをア