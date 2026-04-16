ナフサ不足で住宅メーカー悲鳴 緊迫する中東情勢の影響が「家作り」にも及んでいます。石油製品「ナフサ」の供給不安などから大手設備メーカーが製品の受注を停止するなど、県内の建築現場にも影響が広がっています。 （記者）「リビングやキッチン。住まいづくりに欠かせない設備や資材が、価格高騰や供給停止に陥っている」 住宅メーカーの責任者は資材の調達に頭を悩ませていました