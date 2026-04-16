周南市と国土交通省は16日、災害時の離島への物資や人員の輸送を国土交通省の港湾業務艇が担うとした協定を結びました。中国地方では初の締結となります。周南市で行われた締結式では、藤井律子市長と国土交通省宇部港湾・空港整備事務所の鈴木 純所長が協定書に署名しました。この協定は災害が発生した際に周南市のおよそ160人が住む大津島や馬島、黒髪島などの離島への物資輸送や人員の輸送を宇部港湾・空港整備事務所の港湾業務