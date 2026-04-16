この記事の画像を見る3月24日、歌舞伎座タワーにて、「月イチ立ち読み読書の会」が開催された。本イベントは、ダ・ヴィンチweb編集部がセレクトした作品を、参加者全員で会場にて「立ち読み」し、感想を語り合う読書会。今回取り上げられた作品は、吉本ばなな先生の『TUGUMI 新版』。中央公論新社140周年を記念して新版が出た不朽の名作を、参加者全員で立ち読みした。主人公は、病弱がゆえに甘やかされて育った、生意気で