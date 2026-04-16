ロックの殿堂（Rock & Roll Hall of Fame）が、2026年の殿堂入りアーティストを発表。パフォーマー部門ではオアシス、ウータン・クラン、ビリー・アイドル、アイアン・メイデン、フィル・コリンズ、シャーデー、ルーサー・ヴァンドロス、そしてジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダー（Joy Division / New Order）が選出された。昨年、この2組を軽視する殿堂側を批判した名物ライターのロブ・シェフィールドは、この一報を