一戸建ての庭に「小屋」や「タイニーハウス（小さな家）」を設置して、趣味の部屋やDIYスペースとして余暇を楽しむ人々が増えているらしい。どのような仕様があるのか、価格はどれぐらいか。実際に購入した人の楽しみ方を取材した。キット価格が約250万円のミニログハウス訪れたのは群馬県高崎市。ここにログハウスを自力で組み立てた人がいるという。おお、予想以上に本格的だ（写真／片山貴博）こちらは、ログハウスメーカー「株