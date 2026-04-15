ウクライナのゼレンスキー大統領（左）を迎えるドイツのメルツ首相＝14日、ベルリンの首相官邸（ゲッティ＝共同）【ベルリン、キーウ共同】ドイツとウクライナは14日、ベルリンで政府間協議を開いた。ウクライナ政府によると、人工知能（AI）を搭載した無人機の共同生産や、ドイツによる米国製防空システム「パトリオット」用ミサイル数百発分の資金援助を柱とする総額40億ユーロ（約7490億円）の防衛協定に合意した。英政府は