サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の公式Xが14日に更新され、現在開催中のサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の投票を呼びかける投稿でポムポムプリンが見せた“まさかの表情”が反響を呼んでいる。【画像】「闇を感じる」投票を呼びかけるポムポムプリン「寝る前に…忘れてな〜い？」とのコメントとともに、不気味な目つきでこちらを見つめているポムポムプリンのイラス